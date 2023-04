Migranti, accordo Ue-Tunisia su lotta a traffico

Aprile 30, 2023

Accordo tra Tunisia e Ue sui migranti, lotta al traffico di esseri umani e la promozione della migrazione legale. Lo ha annunciato la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, in visita a Tunisi. Un partenariato operativo per il sostegno alla protezione delle frontiere marittime e delle frontiere meridionali della Tunisia, il rafforzamento della cooperazione di polizia e giudiziaria, il rafforzamento della cooperazione operativa con le agenzie dell’Ue competenti, come Eurojust ed Europol e la sensibilizzazione sui pericoli della migrazione irregolare, con campagne di informazione finanziate dall’Ue da lanciare a maggio e giugno.