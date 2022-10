Ottobre 24, 2022

Nuova tragedia del mare davanti alle coste di Lampedusa, dove un barchino in legno con a bordo una trentina di migranti, è affondato. Una ventina di persone sono state tratte in salvo, tra cui 3 donne e un minore, mentre ci sarebbero almeno quattro dispersi. A raccontarlo sono stati gli stessi superstiti. Sarebbero tre uomini e una donna.