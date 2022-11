Novembre 10, 2022

Sono 118 i migranti sbarcati dopo la mezzanotte a Lampedusa su tre barchini soccorsi dalla Guardi di Finanza, a bordo di uno dei quali è stato trovato un neonato morto originario della Costa d’Avorio che, secondo la mamma, soffriva di disturbi respiratori. Hotspot dell’isola al collasso.