Migranti, da inizio anno sbarcate oltre 152mila persone in Italia

Dicembre 6, 2023

Secondo i dati diffusi dal Viminale, al 5 dicembre 2023 sono 152.882 i migranti sbarcati sulle coste italiane, più del doppio di quanti ne sono stati registrati nel 2021. Un trend in continua crescita: due anni fa gli arrivi sono stati 63.062, mentre nel 2022 sono stati 95.758. I mesi con il maggior numero di sbarchi registrati nel 2023 sono stati quelli estivi. Il picco ad agosto, quando sono arrivate 25.673 persone.