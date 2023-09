Settembre 18, 2023

”La Francia non accoglierà” i migranti arrivati a Lampedusa. Lo ha chiarito a Europe 1 il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin, che oggi pomeriggio sarà a Roma per discutere con l’omologo italiano Matteo Piantedosi la questione migranti e in particolare la crisi a Lampedusa.