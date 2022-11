Novembre 25, 2022

Parigi non accoglierà richiedenti asilo, sbarcati in Italia, “fino a quando Roma non rispetterà il diritto marittimo”. A dichiararlo è stato il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, intervenuto al termine del vertice straordinario dei ministri dell’Interno a Bruxelles.