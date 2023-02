Migranti, fermo Geo Barents. Msf: “Stiamo valutando azione legale”

Febbraio 24, 2023

Your browser does not support the video tag.

Medici senza Frontiere “sta valutando con il suo team legale la legittimità di questa misura e eventuali azioni legali da intraprendere”. A renderlo noto è la stessa Ong a cui ieri è stato comunicato il fermo amministrativo di 20 giorni per la nave Geo Barents e una multa – il prefetto di Ancora dovrà stabilire l’entità fra duemila e diecimila euro – per non aver fornito tutte le informazioni richieste dalle autorità italiane riguardo l’ultima missione che si è conclusa il 17 febbraio con lo sbarco ad Ancona di 48 migranti. La misura è stata predisposta dalla Capitaneria di porto di Ancona.