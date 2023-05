Maggio 16, 2023

Nei primi quattro mesi del 2023 gli attraversamenti illegali della frontiera Ue lungo la rotta del Mediterraneo Centrale, che approda sulle coste italiane, sono stati circa 42.200, il quadruplo rispetto al periodo gennaio-aprile 2022, toccando il massimo dal 2009, anno in cui Frontex ha iniziato a raccogliere i dati. Lo comunica l’Agenzia Ue. Nei primi quattro mesi dell’anno il numero dei rilevamenti è salito a livello Ue a 80.700, in aumento del 30% rispetto a un anno prima.