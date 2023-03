Migranti, il piano Ue

Marzo 21, 2023

La Commissione europea è “pronta a mobilitare 110 mln di euro aggiuntivi nel 2023 per progetti in Nordafrica”, che si aggiungono ai 208 mln già impegnati per sostenere i rimpatri volontari e la cooperazione contro i trafficanti. E’ quanto si legge in una lettera che la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha mandato ai capi di Stato e di governo dell’Ue in cui spiega nel dettaglio che cosa la Commissione ha fatto per dare seguito a ciascuna delle conclusioni del Consiglio Europeo del 9 febbraio scorso.