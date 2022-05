Maggio 31, 2022

Sono 18mila i migranti arrivati in Italia dall’inizio del 2022. A dirlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ospite di ‘Adnkronos Live’, rispondendo sul rischio di un aumento dell’ondata migratoria in conseguenza del blocco delle esportazioni di grano. Si tratta in gran parte di migranti giunti nel Paese dai flussi Turchia-Libia.