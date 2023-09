Settembre 27, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Attuazione rapida dell’approccio comune sui migranti” concordato nel Consiglio Ue di febbraio. Questa la richiesta contenuta in una lettera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai partner dell’EuMed9 in vista del vertice a Malta di venerdì. E mentre il cdm lavora al decreto migranti, dalla Commissione Ue arriva un avvertimento: “La detenzione è una misura che può essere applicata solo in ultima istanza”.