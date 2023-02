Febbraio 7, 2023

“Finché il sistema di asilo europeo e il suo bassissimo tasso di rimpatri costituiranno un fattore di attrazione, i cittadini di Paesi terzi, che non necessitano di protezione internazionale, continueranno” a tentare di trasferirsi nell’Ue. E’ quanto hanno scritto i leader di Danimarca, Lituania, Grecia , Lettonia, Slovacchia, Malta, Estonia e Austria in una lettera all’Unione europea in cui si chiede di intensificare la lotta contro le migrazioni irregolari.