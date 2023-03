Marzo 1, 2023

Your browser does not support the video tag.

Far entrare legalmente quasi 500mila immigrati nel mondo del lavoro. Ad aprire alla possibilità è il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Sono infatti circa mezzo milione le richieste per entrare e lavorare in Italia nel settore della produzione, nei trasporti, in agricoltura e nel terziario, secondo quanto chiarisce il ministro da Bruxelles. Si profila un nuovo decreto flussi con regole per aprire i canali di immigrazione legare in modo “selettivo”.