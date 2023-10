Ottobre 5, 2023

“Ho un unico fronte aperto sull’immigrazione, è il fronte con i trafficanti di esseri umani”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un’intervista a Sky Tg24, nell’ambito delle celebrazioni ‘Sky 20 anni’. “A livello europeo mi pare che si siano fatti, in termini di lettura, passi avanti molto importanti” sul fronte della questione migrazione.