Luglio 16, 2023

La presidente del Coniglio Giorgia Meloni torna in Africa con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il premier olandese Rutte per firmare un accordo Ue-Tunisia. L’incontro a Tunisi con il presidente Saied per definire un pacchetto di partenariato globale sulla questione migranti.