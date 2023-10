Migranti, Meloni e Sunak: “Insieme per fermare gli sbarchi, ecco perché”

Ottobre 6, 2023

“Ogni settimana, migliaia di migranti attraversano il Mediterraneo perraggiungere l’Italia, entrando illegalmente in Europa. Molti si dirigono verso Nord e attraversano la Manica per raggiungere il Regno Unito. Questo è il motivo per cui, in qualità di capi dei governi di Italia e Regno Unito, stiamo lavorando insieme per fermare le imbarcazioni e chiediamo a tutti di agire con lo stesso senso di urgenza”. Lo scrivono in un intervento sul ‘Corriere della sera’ i premier italiano e britannico, Giorgia Meloni e Rishi-Sunak.