Ottobre 1, 2023

La premier Giorgia Meloni ha annunciato che la prima tranche degli aiuti Ue destinati alla Tunisia partirà la prossima settimana. A Malta nuovo confronto tra Meloni con von der Leyen e Macron che ha teso la mano a Roma. “Tra Francia e Italia è stato trovato un approccio comune alla questione dei migranti”, ha detto il presidente Macron.