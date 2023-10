Ottobre 3, 2023

Quella delle migrazioni è “una situazione esplosiva” e “il governo dei flussi migratori diventa molto difficile”. Le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ribadiscono la preoccupazione dell’esecutivo. “Non c’è nessuno scontro con la magistratura, lo voglio ribadire anche questa volta”, dice la premier a margine del Festival delle Regioni, tornando sulla decisione della giudice di Catania sui migranti.