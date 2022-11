Novembre 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

“L’Italia ha fatto entrare 90mila migranti dall’inizio di quest’anno, finora sono stati ricollocati in 117”. Giorgia Meloni interviene sulla questione Ocean Viking e sulle posizioni della Francia, la cui reazione per la premier italiana è stata “incomprensibile e ingiustificata. In nessun accordo c’è scritto che l’Italia è l’unico porto di sbarco”.