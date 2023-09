Settembre 25, 2023

La premier Giorgia Meloni ha inviato una lettera al cancelliere tedesco Olaf Scholz in cui esprime “stupore” per l’aiuto del governo tedesco alle ong, con il rischio “di partenze moltiplicate” e “nuove tragedie” in mare. Ma anche la mano tesa per una soluzione “strutturale”, che è pronta a trovare parlandone di persona.