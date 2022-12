Migranti, nel 2022 da nuova rotta balcanica danubiana +203,78% arrivi

Dicembre 7, 2022

“La nuova rotta balcanico-danubiana ha determinato un considerevole aumento degli arrivi via terra rispetto all’anno passato (4.101 migranti irregolari rintracciati dal 1 gennaio al 25 ottobre 2022, rispetto ai 1.350 dell’analogo periodo del 2021), con una variazione percentuale pari a +203,78%”. E’ quanto si sottolinea nella direttiva del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, firmata dal capo di gabinetto del Viminale Maria Teresa Sempreviva, sull’incremento dei flussi migratori provenienti dalla rotta balcanica.