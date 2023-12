Migranti, nel 2023 aumentati del 31% i decessi in mare

Dicembre 18, 2023

Si celebra oggi, 18 dicembre, la Giornata internazionale per i diritti dei migranti istituita nel 2003 dall’Onu. Tra gennaio e settembre 2023 sono stati 281.872 gli attraversamenti irregolari delle frontiere europee, in aumento del 18% rispetto alla scorso anno. Aumentati del 31% nel 2023 anche i decessi in mare.