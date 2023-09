Settembre 12, 2023

Your browser does not support the video tag.

Notte di sbarchi di migranti a Lampedusa e questa mattina l’hotspot è nuovamente affollato. Oggi è previsto il trasferimento per 600 migranti con la nave di linea. In arrivo straordinario al porto di Lampedusa la nave Diciotti della Guardia costiera per aumentare e accelerare i trasferimenti.