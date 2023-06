Giugno 20, 2023

Ancora sbarchi a Lampedusa dove sono 1.359 i migranti ospiti dell’hotspot. “Da sempre l’Italia è in prima linea nell’adempiere all’alto dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza, secondo quanto previsto dalla Costituzione per coloro ai quali venga impedito nel proprio paese l’effettivo esercizio dei diritti e delle libertà democratiche”, ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.