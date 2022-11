Novembre 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Ci stiamo dirigendo verso la Francia, può essere la Corsica o Marsiglia, ma entro 24-48 ore questa brutta avventura sarà risolta. La situazione a bordo è critica”. Lo afferma Alessandro Porro, presidente di Sos Mediterranee Italia, sulla Ocean Viking, la nave con a bordo 234 migranti.