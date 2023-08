Agosto 14, 2023

“’Un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo: 41 persone hanno perso la vita. Ho pregato per loro”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus ricordando che “dall’inizio dell’anno quasi 2mila uomini donne e bambini sono morti in questo mare cercando di raggiungere l’Europa. E’ una piaga aperta nella nostra umanità. Incoraggio le forze politiche e diplomatiche che cercano di sanarla in uno spirito di solidarietà e di fratellanza”.