Migranti, Piantedosi: “Falsità dire che governo impedisce soccorsi”

Marzo 7, 2023

“Sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o addirittura impediti dal governo costituisce una grave falsità che offende, soprattutto, l’onore e la professionalità dei nostri operatori impegnati quotidianamente in mare, in scenari particolarmente difficili”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nell’informativa urgente alla Camera sul naufragio del 26 febbraio al largo di Cutro in Calabria. Intanto sale a 72 il numero delle vittime: oggi altri 2 corpi, tra cui quello di una bimba, sono stati restituiti dal mare.