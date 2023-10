Ottobre 4, 2023

Svolta nel negoziato sul regolamento europeo sulle crisi migratorie. Il controverso punto sulle Ong è stato stralciato favorendo così la mediazione dopo lo stallo per le divergenze tra Italia e Germania. Per raggiungere un’intesa serve la maggioranza qualificata, ovvero il sì di almeno 15 Paesi che rappresentino il 65% della popolazione europea.