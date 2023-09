Settembre 26, 2023

“È una vergogna, un oltraggio e un atto ostile che i paesi stranieri finanzino associazioni private straniere per portare immigrati clandestini in Italia. È come se l’Italia finanziasse associazioni in Francia, in Germania o chissà dove per agevolare delle irregolarità”. Non usa tanti giri di parole sul tema migranti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto all’inaugurazione della quinta corsia della A8 Milano-Laghi.