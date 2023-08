Agosto 14, 2023

Si sono concluse a Napoli le operazioni di sbarco dalla Life Support di Emergency dei 76 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo centrale la notte dell’11 agosto scorso. Tra di loro 7 donne e 24 minori, di cui 12 non accompagnati e un bambino di sette mesi.