Aprile 19, 2023

“Ho condiviso la dichiarazione dello stato di emergenza perché in Sicilia lo vivo in prima persona”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. “C’è un’invasione come non mai di migliaia di migranti che sbarcano a Lampedusa e mettono sotto stress un sistema di accoglienza che non era preparato a questi numeri. Negare che ci sia uno stato di emergenza è estremamente ipocrita”.