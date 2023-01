Gennaio 31, 2023

Operazione ‘Wet Shoes’ della Polizia, sgominata un’organizzazione criminale dedita all’immigrazione clandestina sulle coste siciliane. Oltre 40 le perquisizioni in tutta Italia, arrestati 3 tunisini. Ma nella rete di complicità figurerebbero anche titolari di aziende e pubblici ufficiali. Tra gli stranieri intenzionati ad entrare in Ue, anche persone vicine a combattenti della Jihad.