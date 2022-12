Migranti, Tajani a vertice ministri Esteri Ue: “Lavoriamo a piano per Africa”

Dicembre 12, 2022

L’Unione Europea lavora per creare iniziative di investimento in Africa”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles dove i leader europei hanno affrontato tra gli altri il tema delle migrazioni.

“Stiamo lavorando intensamente – ha spiegato Tajani – perché il tema immigrazione venga affrontato con strategie a breve, medio e lungo termine. Anche ieri c’è stata una riunione convocata dalla presidente della Commissione Europea con i ministri degli Esteri per parlare di un pacchetto di investimenti con effetto leva fino a 150 miliardi per realizzare infrastrutture di diverso tipo dall’Europa verso est e verso sud. Un pacchetto che punta a favorire la crescita del continente africano”.