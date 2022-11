Novembre 14, 2022

La Commissione Europea “sta preparando un piano di azione” sulle migrazioni. Lo dice il portavoce capo Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Lavoriamo con la presidenza ceca ad un appello per trovare soluzioni comuni con tutti gli Stati membri”, aggiunge la portavoce per gli Affari Interni Anitta Hipper. La Commissione, ricorda, “ha chiesto una riunione straordinaria del Consiglio Affari Interni”.