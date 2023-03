Marzo 31, 2023

Your browser does not support the video tag.

Viminale al lavoro per nuove misure sui migranti, nella duplice direzione di rallentare o arrestare i flussi provvedendo anche alla salvaguardia di chi scappa da condizioni difficili. Grazie a un accordo con il ministero della Difesa, navi e aerei militari per svuotare l’hotspot di Lampedusa. Ci sarà un esame accelerato alla frontiera delle domande di asilo per agevolare il rimpatrio verso i Paesi sicuri, mentre verranno rafforzate le espulsioni.