Migranti, Viminale: “Da inizio anno arrivati in Italia in 48.837”

Maggio 31, 2023

Dall’inizio dell’anno sono arrivati in Italia 48.837 migranti contro i 19.392 sbarchi registrati nello stesso periodo del 2022 secondo il Viminale. I minori accompagnati arrivati nel nostro Paese dall’inizio del 2023 sono stati 5.504 (nel 2022, 14.014). Per quanto riguarda la nazionalità dei migranti giunti in Itala al primo posto come Paese d’origine c’è la Costa d’Avorio (7.380). Seguono poi la Guinea (5.596), l’Egitto (5.409), il Bangladesh (4.626). Dalla Tunisia sono 3.361 i migranti arrivati nei primi cinque mesi del 2023. Dalla Siria, 2.743.