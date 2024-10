Migranti, von der Leyen: “Sviluppare hub rimpatri fuori Ue, guardiamo a intesa Italia-Albania”

15 Ottobre 2024

Nelle politiche migratorie Ue “dovremmo continuare a esplorare possibili modi per procedere per quanto riguarda l’idea di sviluppare hub di rimpatrio al di fuori dell’Unione, soprattutto in vista di una nuova proposta legislativa sul rimpatrio. Con l’avvio delle operazioni del protocollo Italia-Albania, saremo anche in grado di trarre lezioni da questa esperienza nella pratica”. Lo scrive, nella consueta lettera ai capi di Stato e di governo Ue in materia di migrazioni, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.