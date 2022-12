Dicembre 19, 2022

In tantissimi dentro e fuori la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza della Repubblica a Roma si sono riuniti per l’ultimo commosso saluto a Sinisa Mihajlovic. Tantissimi tifosi di tutte le sue squadre da calciatore e allenatore. Tante le personalità del mondo sportivo e non presenti alla cerimonia funebre, dal ministro per lo Sport Andrea Abodi, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dal presidente del Coni Giovanni Malagò al numero uno della Figc Gabriele Gravina.