Settembre 9, 2022

All’indomani dall’esonero della guida tecnica del Bologna Sinisa Mihajlovic scrive una lettera ai tifosi, alla città e alla società per spiegare il suo stato d’animo: “Non sono un ipocrita, accetto l’esonero ma non lo capisco”. E sulle condizioni di salute precisa: “Sono buone e in costante miglioramento”.