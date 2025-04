Milano, al Mind posata prima pietra per studentato UniMi 

1 Aprile 2025

A Mind – Milano Innovation district il futuro prende forma. Per discutere degli sviluppi per i giovani del distretto e del ruolo di Mind nel divenire della ricerca e dell’innovazione è stato organizzato l’incontro “Campus Mind: il primo passo per gli studenti”, promosso da Lendlease, università degli studi di Milano e Ream Sgr in occasione della posa della prima pietra del primo studentato a Mind. All’evento hanno preso parte anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sindaco di Rho Andrea Orlandi e la rettrice della Statale Marina Brambilla.