Ottobre 26, 2023

E’ stato arrestato a Milano il noto rapper Shiva per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose per la sparatoria avvenuta in via Cusago, a Settimo Milanese, alle porte di Milano, la sera dell’11 luglio scorso, nel corso della quale due giovani milanesi erano stati gambizzati.