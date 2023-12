Milano, Audoyer-Missakian (Nestlè): “Nostra presenza è motivo di grande orgoglio e felicità”

Dicembre 7, 2023

“Baci Perugina quest’anno è uno dei 22 alberi presenti nell’iniziativa ‘Natale degli alberi’ del Comune di Milano ed è per noi motivo di orgoglio e felicità essere qui”. Con queste dichiarazioni, Florence Audoyer-Missakian,Managing Director Confectionery di Nestlé, è intervenuta a margine della cerimonia di accensione dell’albero di Baci Perugina, parte del progetto del Comune di Milano “Natale degli alberi”.