Ottobre 11, 2022

Rapinavano e aggredivano prostitute e clienti, anche con mazze da baseball. Per questo stamattina quattro giovani, ospiti di una comunità per minori stranieri non accompagnati, sono stati arrestati per rapina aggravata dai carabinieri della stazione di Trezzano sul Naviglio, che – tra le province di Milano e Bergamo – hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale dei Minori di Milano, su richiesta della locale procura dei minori.