Milano, Coca Cola Italia inaugura i nuovi uffici in via Monte Rosa 91

7 Maggio 2024

In occasione della settimana in cui si celebra il 138º anniversario della nascita di Coca-Cola, avvenuta l’8 maggio 1886 ad Atlanta, Coca Cola Italia inaugura gli uffici in Via Monte Rosa 91 a Milano. A tagliare il nastro il vicepresidente e direttore generale di Coca Cola Italia e Albania Phillipine Mtikitiki, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, le assessore comunali Alessia Cappello e Martina Riva, rispettivamente assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro e assessora allo Sport, al turismo e alle politiche giovanili. Svelato anche il nuovo logo congiunto che unisce il brand alle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.