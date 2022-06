Giugno 15, 2022

Your browser does not support the video tag.

Ventiquattro giovanissimi arrestati dai carabinieri a Milano per rissa aggravata e concorso in omicidio. In manette anche 5 minori. I provvedimenti sono scattati dopo le indagini per l’uccisione di un 21enne, accoltellato nel corso di una violenta rissa il 29 settembre scorso.