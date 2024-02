Milano Cortina 2026, le mascotte ufficiali arrivano a Sanremo

Febbraio 8, 2024

Coca-Cola, Partner della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ha accolto le Mascotte ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 in Casa Coca-Cola, uno spazio conviviale dove il brand offre agli ospiti un rinfrescante momento di pausa e omaggia il connubio con una delle eccellenze del nostro Paese: la pizza, icona della tradizione italiana.