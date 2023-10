Ottobre 20, 2023

Milano chiude al traffico privato il centro della città entro il primo semestre del 2024. L’annuncio del sindaco Beppe Sala. “Le macchine private non potranno entrare, a meno che non siano di residenti che possiedono un garage. Si potrà entrare con gli Ncc, con i mezzi e con i taxi”.