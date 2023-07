Luglio 12, 2023

A Milano la giunta comunale ha deciso per lo stop al traffico privato nella cosiddetta zona del Quadrilatero della Moda a partire dall’inizio del 2024. Il divieto interesserà le vie dello shopping di lusso come via Montenapoleone, consentito invece il carico e lo scarico di merci, il transito di taxi e ncc.