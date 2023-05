Milano, due morti via Cogne: ipotesi omicidio-suicidio

Maggio 22, 2023

Si tratta di un omicidio-suicidio secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, su quanto accaduto in via Cogne, nel quartiere Quarto Oggiaro dove un 51enne è morto dopo essersi lanciato dal settimo piano del palazzo dove viveva. Nell’appartamento, i carabinieri hanno trovato il cadavere di un altro uomo, privo di documenti d’identità, colpito, secondo i primi accertamenti medico-legali, di un paio di forbici. Il 51enne, al culmine di una lite -secondo i militari – avrebbe prima ucciso l’uomo all’interno dell’abitazione per poi togliersi la vita lanciandosi dal settimo piano.