Aprile 12, 2023

Incidente sul lavoro a Milano costato la vita a due operai. Un terzo è ricoverato in codice rosso al Niguarda. Da una prima ricostruzione, l’attrezzatura aerea usata per una potatura si è spezzata e i tre uomini alloggiati sul cestello sono precipitati da un’altezza di circa 15 metri. A perdere la vita, schiacciati dal cestello, un 51enne e un 69enne. Aperto un fascicolo dalla procura per omicidio colposo e lesioni colpose, sequestrato il macchinario e disposta l’autopsia.